الموجة الرابعة سريعة الانتشار.. الصحة تُحذر وتناشد المواطنين

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن أي مرض مُعدي له أهمية وبائية، وهذه الأهمية تُقاس من خلال مدى قدرة هذا المرض على الانتشار أو احداث العدوى، وشدة الأعراض والإصابات والوفيات.

وأضاف محمد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أعراض الفيروس في الموجة الرابعة بسيطة، ولكن قدرته على الانتشار ونقل العدوى سريعة، مضيفاً أن زيادات حالات الإصابة في مصر طفيفة.

وتابع وكيل وزراة الصحة للشئون الوقائية أن حتى الآن، تم تسجيل 458 حالة إصابة، معقباً: "هذه الاعداد غير مقلقة حتى لو هناك زيادة يومية في الحالات".

وناشد محمد عبد الفتاح المواطنين، بسرعة تلقي اللقاح من أجل تفادي الإصابة الشديدة بالفيروس، أو الإصابة ولكن بأعراض بسيطة، معقباً: "تم اثبات ذلك من خلال التجارب".

وأشار وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إلى أن وزارة الصحة تواصل جهودها لتطعيم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مشيراً إلى أن حملات التطعيم بلقاحات كورونا تساعد في تكوين المناعة المجتمعية.

وتابع محمد عبد الفتاح أن هناك خطة من الوزراة باستهداف الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، بداية من الفريق الطبي القائم على علاج المرضى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، حتى تطعيم هيئة التدريس والطلاب قبل بدء العام الدراسي.

ونوه وكيل وزارة الصحة أن تم تطعيم حوالي 12 مليون مواطن في مصر حتى الآن، مشيراً إلى زيادة عدد الحاصلين على اللقاح يعكس إرادة الدولة المصرية في إزالة كافة الصعاب من أجل توفير اللقاح وإعطائه للمواطنين، ويعكس أيضاً زيادة الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

ووجه محمد عبد الفتاح نصيحة للمواطنين بالحفاظ على الاجراءات الاحترازية والوقائية،والالرتزاك بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتوهية الجيدة للأماكن المغلقة خاصة، للحماية من الإصابة بالفيروس والوصول إلى المناعة المجتمعية.