عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير محيط سور مجرى العيون و تطوير ساحة بورسعيد بـ السيدة زينب.. صور

تطهير محيط سور مجرى
تطهير محيط سور مجرى العيون

وجهت نائب محافظ  القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم،  حي السيدة زينب بضرورة رفع جميع المخلفات والرتش والتراكمات الموجودة بمحيط سور مجرى العيون والتي يستغلها البعض كمنطقة لإلقاء الرتش والمخلفات بها.

وأكدت  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة تطوير ورفع كفاءة المناطق التى تعبر عن التاريخ والتراث المصرى، مشيرة إلى أنها  توجه بالسعى المستمر والعمل الميدانى والمنظم  تأكيدا على تنفيذ خطة الارتقاء بجميع مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية لتصبح فى أبهى صورها.

وشددت على أهمية إحياء المناطق التاريخية و الأثرية وإبراز قيمتها وجعلها مزارات سياحية ومناطق جذب سياحى واظهار اللمسة الجمالية بازالة كل ما يسبب تشويه لها  لما له من اثر إيجابي هام.

نائب محافظ القاهرة: نشهد حاليًا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات..صور

محافظ مطروح يلتقي بنيافة الأنبا باخوميوس

و قامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب  برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف وبالتنسيق مع هيئة  نظافة وتجميل القاهرة  برفع ما يقارب ٥٠٠ طن رتش وتراكمات بجوار سور مجرى العيون، وقد تم تنفيذ الحملة باستخدام سيارت الهيئة والحى وجارى استمرار الحملات المكبرة و الاعمال للتاكد من رفع جميع الرتش والمخلفات وعدم عودتها مرة أخرى.


وشددت نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة  والاشغالات بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق الانضباط بالشوارع، كما أكدت على عدم السماح باى تهاون أو تراخى فى حال وجود أي تقصير.

وفى سياق متصل واستكمالا لأعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المنطقة الجنوبية وجهت  نائب المحافظ بالبدء فى تنفيذ أعمال خطة التطوير بساحة بورسعيد بحى السيدة زينب المجاورة للمسجد  بشارع بورسعيد وتحويلها  لحديقة ذات مسطحات خضراء. 
 

WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.26 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.26 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.26 AM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.26 AM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM (1)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM (2)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM (2)
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM
WhatsApp Image 2021-09-12 at 8.31.27 AM
السيدة زينب سور مجرى العيون نائب محافظ القاهرة الرتش والمخلفات المنطقة الجنوبية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة: نشهد حاليًا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات..صور

ترشيحاتنا

المرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم 13- 9- 2021

هل يحاسب المسحور على ما يفعل؟.. الإفتاء توضح

الأمن الإسرائيلي يفتش عن خرم إبرة في سجن جلبوع.. فيديو

فرض قيود كورونا جديدة لمواجهة سلالة دلتا في تلك الكنائس.. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف 4 مواقع عسكرية بقطاع غزة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان بيجيب فلوس الولادة.. زوجة مهندس طلخا الغريق تكشف تفاصيل مثيرة عن مقتله

هل انتهت قصة علي معلول مع الأهلي.. تفاصيل مثيرة ولحظات حاسمة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

رئيس مركز أمراض العضلات والأعصاب تعلن مفاجأة عن حالة مؤمن زكريا

أول صورة للفنانة أصالة وزوجها الجديد رسميا

ابني كان طيب ومكنش بيشرب سيجارة.. والد المهندس المختفي بـ الدقهلية يتهم صديقه بقتله

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندس وطبيب وطالب.. 3 حوادث مفجعة في 3 محافظات والضحايا شباب

رقبة آبي أحمد بيد أمريكا.. دعوة دولية خطيرة لعزله وفرض عقوبات عليه

حصان متهور يرفض الاستمرار في السباق ويطيح بصاحبه.. صور

بميدالية الإنقاذ الفخرية.. كوريا الجنوبية تكرم كلبا أنقذ صاحبته العجوز بمعجزة|صور

فيديو

كواليس دهس سيارة نقل لميكروباص في جسر السويس| فيديوجراف

صلح سمية الخشاب .. تصريحات مثيرة لـ ريم البارودي

شافت النبي في المنام.. يوتيوبر شهيرة تعلن التوبة وارتداء الحجاب.. فيديوجراف

فيديوجراف.. إصابات بالجملة .. أبطال مسرحية زقاق المدق في خطر

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ