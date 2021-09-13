تطهير محيط سور مجرى العيون و تطوير ساحة بورسعيد بـ السيدة زينب.. صور

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، حي السيدة زينب بضرورة رفع جميع المخلفات والرتش والتراكمات الموجودة بمحيط سور مجرى العيون والتي يستغلها البعض كمنطقة لإلقاء الرتش والمخلفات بها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على متابعة تطوير ورفع كفاءة المناطق التى تعبر عن التاريخ والتراث المصرى، مشيرة إلى أنها توجه بالسعى المستمر والعمل الميدانى والمنظم تأكيدا على تنفيذ خطة الارتقاء بجميع مناطق وأحياء المنطقة الجنوبية لتصبح فى أبهى صورها.

وشددت على أهمية إحياء المناطق التاريخية و الأثرية وإبراز قيمتها وجعلها مزارات سياحية ومناطق جذب سياحى واظهار اللمسة الجمالية بازالة كل ما يسبب تشويه لها لما له من اثر إيجابي هام.

و قامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف وبالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع ما يقارب ٥٠٠ طن رتش وتراكمات بجوار سور مجرى العيون، وقد تم تنفيذ الحملة باستخدام سيارت الهيئة والحى وجارى استمرار الحملات المكبرة و الاعمال للتاكد من رفع جميع الرتش والمخلفات وعدم عودتها مرة أخرى.



وشددت نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة والاشغالات بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق الانضباط بالشوارع، كما أكدت على عدم السماح باى تهاون أو تراخى فى حال وجود أي تقصير.

وفى سياق متصل واستكمالا لأعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المنطقة الجنوبية وجهت نائب المحافظ بالبدء فى تنفيذ أعمال خطة التطوير بساحة بورسعيد بحى السيدة زينب المجاورة للمسجد بشارع بورسعيد وتحويلها لحديقة ذات مسطحات خضراء.



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