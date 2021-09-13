ماعت للسلام: نعيش في جمهورية جديدة ونحصل على حقوقنا الاجتماعية.. فيديو

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إننا نعيش داخل جمهورية جديدة بداية من الأرض حتى المباني، حيث شهدنا تطوراً هائلاً في البنية التحتية للدولة.



وأضاف "أيمن عقيل" خلال اتصال هاتفي على قناة "تن" أن الدولة تفتح حواراً جاداً تنعكس آثاره على كل مجريات الأمور، وأن الإستراتيجية الجديدة تهدف لتحقيق حقوق الإنسان كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نحتاج الاهتمام بالتعليم والصحة والسكن، كي يبدأ الانسان بالاستمتاع بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية ثم يبدأ في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.

لتحقيق حقوق الإنسان

وتابع رئيس مؤسسة ماعت للسلام ، أن الإنسان يحتاج إلى حقوق أساسية كمرحلة أولية ثم يمارس حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية، ونحتاج لحرية الثقافة، وأن نعي أننا لابد من ممارسة الحقوق والمطالبة بها عن الطرق الشرعية.



ونوه "أيمن عقيل" ، إلى أننا نمتلك أزمة في مجتمعنا في الوعي بممارسة الحقوق ونحتاج لمحور التثقيف والوعي والتدريب والتأهيل والارتقاء بكل حقوق الإنسان.