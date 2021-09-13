رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية .. اليوم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية ،اليوم، ويرافقه عدد من الوزراء منهم وزير التنمية المحلية.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها.

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.