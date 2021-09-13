العراق.. الكاظمي ينهي زيارته إلى إيران دون لقاء خامنئي

كما كان متوقعا لم تشمل لقاءات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، المرشد الإيراني على خامنئي، وختم زيارته من مشهد.

وأنهى الكاظمي صباح اليوم الإثنين زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران دون لقاء خامنئي، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن الكاظمي توجه في وقت متأخر من مساء الأحد من مطار طهران باتجاه مدينة مشهد؛ حيث أدى زيارة إلى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، لينهي بذلك زيارته إلى إيران.

ووصل الكاظمي مدينة مشهد فجر اليوم حيث كان في استقباله وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محربيان وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية بمدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران.

وكان الكاظمي وصل إلى إيران أمس الأحد في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وهذه ثاني زيارة للكاظمي إلى طهران منذ توليه منصبه رئاسة الوزراء في العراق في مايو من العام الماضي، حيث كانت أول زيارة له في يوليومن نفس العام ،والتقى حينها الرئيس السابق حسن روحاني والمرشد علي خامنئي.

وفي هذه الزيارة التي قام بها أمس لم يتلق رئيس الوزراء العراقي بالمرشد علي خامنئي أعلى سلطة في إيران، ولم تتضح بعد أسباب عدم اللقاء بين الجانبين.

وغادر الكاظمي فجر اليوم مطار طهران الدولي باتجاه العاصمة العراقية بغداد منهياً بذلك زيارته، التي استمرت يوما واحدا.