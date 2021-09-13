كاتب صحفي: ما تزرعه بالسنوات الأولى فى تربية طفلك يحصده بقية حياته

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفى، إن ما يتم زرعه فى تربية الطفل بالسنوات الأولى من عمره، هو ما يترتب عليه منظومة المعرفية التي سيعتمد عليها فى حياتة كلها.



وأضاف أسامة السعيد، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الطفل إذ تلقى تعليم جيد، واعتمد على أسس يحصد بها المعرفة والتعرف على أدوات يستخدمها فى حياته ليعتمد عليها طيلة عمره.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أنه أن قمنا بزراعة التلقين والحفظ، في عقل الطفل ستصبح هى طريقة حياته المعتادة بدون أى تفكير أو ابتكار وابداع.

وفى سياق آخر، قال الكاتب الصحفي ، أسامة السعيد ، على خلفية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة العشرين للشراكة الإفريقية في نسختها الرابعة ، إن القمة تضم عشرين دولة من أضخم الدول الافريقية صاحبة الاقتصادات الكبرى في العالم ، والأكثر تأثيرا على الساحة الدولية ، معقبا :" مجموعة العشرين تمثل مجلس إدارة العالم والذي يتحكم في الحالة الاقتصادية والأمنية في العالم " .

وأضاف الكاتب الصحفي ، أسامة السعيد ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد" ، أن مجموعة العشرين أقوى دوليا من " الجي سفن " ، وذلك لأن مجموعة " الجي سفن " تؤثر عليها الولايات المتحدة الأمريكية ، واليابان ، مما يحقق انتشار أكبر لمجموعة العشرين عن الأخرى .

وأشار " السعيد " إلى أن التنسيق مع مجموعة العشرين أمر مهم لباقي الدول ، وقارة أفريقيا تحظى باهتمام العالم ، والأكثر ثراء بالموارد الطبيعية والبشرية ، مما يحقق تطلعات باستفادة الدول من المشاركة مع القارة ، معقبا : " افريقيا قارة المستقبل " .

وأكمل : الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص بشكل شخصي على المشاركة في قمة العشرين ، من قبل جائحة فيروس كورونا ، لعرض وجهة النظر المصرية ، التي تعكس الحكمة السياسية .

وفي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي شارك، الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.