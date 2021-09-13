الانتخابات والايرادات.. أبرز اختصاصات رابطة الأندية المحترفة فى الدورى الممتاز

حددت لائحة اتحاد الكرة المقررة عام ٢٠١٧ كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات رابطة الأندية المحترفة فى الدورى المصرى. كما حددت اختصاصات الرابطة فى وضع جدول المسابقة المحلية وايراداتها .

صدى البلد يسلط الضوء على كافة المعلومات عن انتخابات الرابطة واختصاصاتها وايراداتها.

انتخابات رابطة الأندية:

تجتمع الجمعية العمومية لرابطة الأندية المحترفة فى الدورى المصرى اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس إدارة الرابطة بعد انتهاء مسابقة الدوري العام وقبل بداية الموسم الجديد.

توجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما بخطاب موضح به موعد الاجتماع ومكانه يرسل بالبريد او على البريد الإلكتروني الرسمي للنادي مع إرساله من خلال الفاكس الرسمي للنادي ويجب أن تتضمن الدعوة في حالة الانتخابات إجراءات ترشيح الأندية والاتحاد لأعضاء المكتب التنفيذي ومواعيد تلقي الترشيحات وإعلان أسماء المرشحين ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الواردة بلائحة الرابطة.

تجرى الانتخابات باقتراع سري، ويفوز في الاقتراع الأول المرشح الحاصل على أكثر من 50 % من الأصوات الصحيحة الحاضرة، إذا كان الاقتراع الثاني ضروريا، فإن المراكز المتوافرة الباقية محسوبة بعد الاقتراع الأول وفي حالة عدم استكمال العدد المطلوب تجري جولة ثانية في ذات الاجتماع بين الحاصلين علي أعلي الأصوات يساوي العدد المطلوب مضاف إليه التالي له في الأصوات ويفوز في هذه الجولة الحاصل علي أعلي الأصوات.

إذا كان عدد المرشحين مساوية إلى العدد المطلوب انتخابه فازوا بالتزكية دون إجراء انتخابات بعد موافقة الجمعية العمومية على التزكية.

قرارات الرابطة

يتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع القرارات في تاريخه.

مسابقة دوري القسم الأول:

- تُشكل الرابطة لجنة الإدارة مسابقة القسم الأول بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

- تُطبق جميع الشروط المنصوص عليها في قانون اللعبة واللوائح المنظمة للرابطة على هذه المسابقة.

- تلتزم الأندية التي تقام على ملاعبها المباريات الالتزام بقواعد الأمن ومعايير السلامة التي نصت عليها لوائح الاتحاد المصري.

جدول الدوري العام:

تختص اللجنة المشكلة بوضع مسابقة دوري القسم الأول على أن تراعي جميع الالتزامات الدولية الرسمية بالإضافة إلى المباريات الودية الدولية طبقا للأجندة الدولية بالإضافة إلى أي معسكرات أو مباريات ودية أخرى خاصة بالمنتخبات الوطنية والتي يتفق مسبقا بين كلا من الرابطة والاتحاد المصري لكرة القدم، كما يجب أن يراعي التزامات الأندية القارية والدولية والمواعيد المقترحة لمسابقة كأس مصر والتي يجب أن يتقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بحد أقصى الأول من يونيو من كل عام.

وتقوم الرابطة بتحديد بدء البطولة وانتهائها والملاعب المقام عليها المباريات وذلك قبل بدء البطولة بثلاث شهور على الأقل.

إيرادات الرابطة

1- اشتراكات الأندية الأعضاء في المسابقات الخاصة بالرابطة.

2- الغرامات التي توقعها لجنة المسابقات طبقاً للوائح المختلفة.

3- التبرعات والمنح والهبات بعد موافقة الجهات المختلفة.

4- نسبة الرابطة في عوائد دخل المباريات في المسابقات التي تنظمها الرابطة.

5- عوائد حقوق البث الإذاعي والتليفزيوني.

6- عوائد الحقوق التسويقية والتجارية.

7- عوائد أخري.

الحقوق المالية

1- يحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على نسبة 15 % من إجمالي الدخل العام من عوائد البث التليفزيوني والإذاعي.

2- تحصل الرابطة على نسبة لا تتجاوز 2 % من عوائد البث التليفزيوني والإذاعي تحت حساب مصروفات الرابطة ويحق للجمعية العمومية للرابطة تقليل أو زيادة هذه النسبة وفقا للدراسة التي يعرضها المكتب التنفيذي للرابطة.

3- يلتزم النادي عضو الرابطة بتفويض الرابطة في الحصول على نسبتها 2 % مباشرة من الشركات الراعية وذلك في حالة البيع المنفرد.

4- حال البيع الجماعي يتم الاتفاق على نس التوزيع وتعتمد من الجمعية العمومية للرابطة.

5- يحق للنادي الحصول على حصته كاملة في الحقوق التسويقية والتجارية والبث الفضائي والإذاعي بشرط الالتزام بجميع الشروط والأحكام التي سوف ترد لاحقاً في المادة "مخصصات الدعم" من هذه اللائحة.

6- لا يحق للنادي الإخلال بأي من الشروط وعند تعارض حقوق الرابطة مع حقوق النادي وفي هذه الحالة سوف يتم إعطاء النادي مهلة لا تتجاوز 3 سنوات لتوفيق أوضاعه.

7- يحدد المكتب التنفيذي للرابطة بعد موافقة الجمعية العمومية للرابطة نس وطرق سداد المستحقات للأندية طبقاً للشروط البيعية لكل أنواع الحقوق عند تسويق الحقوق جماعياً وعلى النحو الذي يرد باللائحة المالية للرابطة.