حملات مكبرة بالزقازيق لرفع الإشغالات وضبط مركبات "التوك توك"

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن باستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية اكد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة المحاسب خالد أمين جمعة حملة ليلية مكبرة لمتابعة مدي التزام أصحاب قاعات الافراح والمناسبات المغلقة والمفتوحة للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد .

وأضاف المحاسب خالد أمين جمعة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه قد تمكنت الحملة من تغريم عدد من قاعات الأفراح والمناسبات غرامات فوريه والتحفظ على عدد من التكاتك الغير مرخصة لما تمثلة من خطورة وعشوائية بالشوارع الرئيسية.

وأشار نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم خلال الحملة التحفظ على 32 قطعة إشغال متنوعة تتمثل في كراسي وتربيظات وحواجز حديدية بالإضافة الي استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإعادة الوجه الحضاري لشوارع مدينة الزقازيق.

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