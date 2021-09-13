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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ برامج تدريب العاملين بالإدارات الهندسية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

برامج تدريب العاملين
برامج تدريب العاملين بالإدارات الهندسية

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في تنفيذ البرامج التخصصية في مجال الإدارة الهندسية لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في الإدارات الهندسية تخصص "إنشاءات".

 

وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة.

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ورحب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الجهاز والمشاركة في بناء قدرات الموظفين العاملين في الإدارات الهندسية بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أهمية التدريب في صقل مهارات الموظفين والارتقاء بالخدمات المقدمة منهم للمواطنين ومواكبة التطورات المتلاحقة.

 

وشدد على أن الانتقال للعاصمة الإدارية بمثابة مرحلة تاريخية في عمر الجهاز الإداري للدولة وهو ما يتطلب الاهتمام ببناء وتنمية قدرات العنصر البشري.


وأضاف وزير الإسكان أنه تم وضع البرنامج التدريبي بعناية ومراعاة أن يتضمن موضوعات تهم وترفع كفاءة العاملين في إدارات الشئون الهندسية تخصص "إنشاءات"، حيث يتضمن عدة محاور هامة، منها القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء، وميكانيكا التربة وهندسة الأساسات ونظم التحكم في المياه الجوفية، إلى جانب أسس تصميم المنشآت الخرسانية والتعريف بأكواد البناء، والتركيبات الصحية في المباني.


وأضاف الوزير أن البرنامج يتضمن أيضا محاور التركيبات الكهربائية في المباني وأعمال ضبط الجودة في مجال البناء، وإصلاح عيوب المنشآت وطرق تلافيها، وواجبات ومسئوليات جهاز الإشراف على التنفيذ وحماية المنشآت من الحريق والسلامة المهنية في مجال التشييد والبناء وأسس تصميم منظومة التكييف بالمباني، وغيرها من التخصصات.

تدريب العاملين لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإدارة الهندسية وزارة الاسكان تدريب الموظفين

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