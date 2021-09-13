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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة|الكشف على 218 مواطنا بـ قافلة في قرية الحمراوين بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

وجه اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية والعلاجية بقرية الحمراوين، مؤكدا على المتابعة الدورية لقطاع الصحة بالمدينة.

فى السياق ذاته قامت الوحدة المحلية ، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحمراوين، حيث استمرت أعمال القافلة لمدة يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على ٢١٨ مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، فضلا عن توفير التحاليل اللازمة لبعض الحالات ، وتوزيع العلاج اللازم للمرضى .

وتأتي القافلة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

القصير مدينة القصير رئيس مدينة القصير قوافل طبية قطاع الصحة

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