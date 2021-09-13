سيدة لرئيس الوزراء في القليوبية : ربنا يحميك

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مشروع إنشاء مجمعي خدمي بقرية نوى بمحافظة القليوبية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويرافقه عدد من الوزراء منهم وزير التنمية المحلية ووزير الاسكان ومحافظة القليوبية .

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع انشاء المجمع الخدمي بقرية نوى.

كما تفقد بعض المنازل التي سيتم تطويرها ضمن مبادرة تطوير القرى.

وطالب احد الموطنين من رئيس الوزراء، بانهاء الخدمات التي تتم في القرية من مدار س ومجمعات خدمية .

والتقي بسيدة من اهالي قرية "نوى " والتي قامت بالدعاء لرئيس الوزراء قائلا ربنا يحميك يارب ، وسألها مدبولي عن توافر الخدمات في القرية والتي تتضمن المياه والغاز والصرف الصحي .



وتاتي الزيارة في اطار متابعة رئيس الوزراء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في جميع المحافظات للوقف على نسب التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها.

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.