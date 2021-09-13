تداول أسئلة واجابات استاتيكا الثانوية العامة على جروبات الغش

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الاستاتيكا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها وضبط مصورها وناشرها ، وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالي عدد 6803 طلالب ، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي طلاب شعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالبا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالبا،في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طلاب، وبدأ طلاب قسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالبا

وتابعت غرفة عمليات التعليم ، وصول أوراق امتحانات الأحياء ، والاستاتيكا و الفلسفة التي من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم ، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وسط اجراءات امنية مشددة من الجهات السيادية في الدولة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

وأوضح وزير التعليم أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

وقال وزير التعليم “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني بمجاني ل تظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

وأضاف وزير التعليم “تم فحص الملايين من اوراق الاجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الاجابة”.

وأعلن وزير التعليم أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم اضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.