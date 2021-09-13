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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتأهيلهم لسوق العمل.. معهد صحة الحيوان يدرب 58 طالبا من كليات الطب البيطري والزراعة والعلوم

معهد صحة الحيوان
معهد صحة الحيوان يدرب 58 طالبا من كليات الطب البيطرى

أقيمت على مدار الشهر الماضى ثلاث دورات تدريبية بمعمل شبين الكوم الأولى فى الفترة من الأحد 22 أغسطس إلى الخميس 26 أغسطس 2021 تحت عنوان "التشخيص البكتريولوجى لمعمل متخصص لأمراض الدواجن." والثانيه فى الفترة من الأحد 29 أغسطس الى الخميس 2 سبتمبر 2021 تحت عنوان "تطبيق نظام الهاسب فى المنشآت الغذائية" والثالثة فى الفترة من الأحد 5 سبتمبر الى الثلاثاء 8 سبتمبر تحت عنوان "إدارة وإنشاء عيادة بيطرية لتشخيص أمراض الدواجن " حضر الدورات 58 متدربا ومتدربة من كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم وقد أشاد المتدربون فى تلك الدورات التى تم افتتاحها وختامها باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عبر المنصة الإلكترونية لمركز التدريب والتعلم والاستشارات بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة فى تلك الدورات لتجهيزهم للعمل فى مراكز تجميع الألبان أو مزارع الدواجن ،مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 .

 

يأتى ذلك بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيل الدور التدريبى والتوعوى والإرشادي والمجتمعى لمعامل وزارة الزراعة لبناء قدرات وتنمية مهارت وتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثى التخرج من كليات الزراعة والعلوم والطب البيطرى وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية. وبرعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالاستمرار فى النشاط لما له من مردود على المنظومة البحثية والأثر الانمائى على المجتمع.

 

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‏ وصرح د. ممتاز شاهين مدير المعهد أن تلك الدورات التدريبية التى تعقد بالمعهد وفروعه تعمل على توفير بيئة مُناسِبَة لاكتسابِ المهارات والخبراتِ على يد مُدرّبين متخصصين من خلال خطة علمية بحثية منهجية لبناء العنصر البشرى وأن تلك الدورات العلميه لتدريب الطلبة وحديثى التخرج للعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم العملية وبناء قدراتهم للمنافسة فى سوق العمل الذى يحتاجُ إلى الكَفاءةِ والمَهارَة والقدرةِ على مواكبةِ الحياةِ  وفى ختام الدورة وجه شاهين الشكر للسادة المدربين وطالبهم بالمزيد من العمل لأنجاح الدور الخدمى والتوعوى الذى يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المختلفة لخدمة مصرنا الحبيبة.

 

 وأشار إلى أن هذه الدورات تساهم في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى العلمى والثقافى؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع الباحثين، وتعليمهم المهارات الجديدة، لتطوير مهاراتهم الفرديه.

 


‏ومن ناحيته أكد د عصام كامل مدير مركز التدريب أهمية تلك الدورات التى تتيح للمتدربين فرصة التناقش والتحاور والاطلاع على خبرات الزملاء بالمعامل والتواصل معهم لمعرفة المعوقات التى تواجههم والعمل على حلها  وأضاف أن هناك سلسلة من الدورات فى هذا المجال سيتم تنفيذها فى جميع محافظات مصر.

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