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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلقة العمل المشتركة بين عمان والسعودية

انطلاق حلقة العمل المشتركة بين عمان والسعودية حول الاقتصاد الرقمي

انطلاق حلقة العمل
انطلاق حلقة العمل المشتركة بين عمان والسعودية حول الاقتصاد ا

أعلنت سلطنة عمان اليوم، الاثنين، بدء أعمال حلقة العمل المشتركة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية حول الاقتصاد الرقمي.

ووفقا لموقع "الشبيبة" العماني، تهدف حلقة العمل إلى تعزيز التعاون والتباحث في المبادرات والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين وتستمر 3 أيام.

وأكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، خلال كلمته على أهمية الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد العالمي ويستعرض مؤشرات السلطنة في هذا المجال والمبادرات والمشروعات المتعلقة به.

‏وبدوره، تحدث الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط وتحقيق الرؤية بالمملكة العربية السعودية، عن أهمية هذه الحلقة وما تتضمنه من جلسات عمل مشتركة في هذا القطاع الواعد مما من شأنه التعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي سياق أخر، توقع عدد من المسؤولين العُمانيين ، أن تشهد السلطنة حركة سياحية جيِّدة خلال الموسم السياحي 2021 ـ 2022م، مقارنة بالموسم السياحي الماضي؛ وذلك لتحسُّن الأوضاع الصحيَّة بعد موجة انتشار السلالات المتحوِّرة من فيروس كورونا “كوفيد19” في مختلف دول العالم، مُؤكِّدين أنَّ السلطنة ستأخذ نصيبها الجيِّد من هذه السياحة التي تشهدها منطقة الخليج خلال الفترة القادمة والتي ستبدأ من شهر أكتوبر القادم وتستمر حتى نهاية شهر أبريل من العام القادم، ما يعكس نجاح الخطوات التي اتخذتها الحكومة، والتي كان لها التأثير الإيجابي، ويعزِّز النظرة التفاؤلية التي يرجوها العاملون في قطاع السياحة  العُماني، حيث يعزِّز الموسم السياحي الشتوي من حجم الطلب على الفنادق والمنشآت الفندقية .
 

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