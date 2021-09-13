بعد بحث الحكومة آليات تنظيم السوق العقارية.. نواب: سيضمن الاستدامة في التنمية.. وسيقضي على العشوائية والنصب بالأسواق

رئيس الوزراء: الاجتماع يهدف للاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين

نائب: لقاء مدبولي بالمطورين العقاريين سيدفع عجلة التنمية في السوق

برلماني: اللقاء يضمن حقوق المطورين مع المواطنين ويحقق الاستدامة في التنمية

أكد عدد من النواب أن لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أمر هام جدا بهدف الاضطلاع على كل ما يطرأ فى السوق العقارى فى مصر، مشيرين إلى أن ذلك سيضمن حقوق المطورين والمواطن العادي، مما يضمن الاستدامة فى التنمية، وحتى لا يكون هناك عشوائية ونصب فى السوق العقارى.

فى البداية، قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لقاء رئيس الوزراء بعدد من المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية يأتى فى إطار توجه الدولة لضمان حقوق المطورين العقاريين ودفع عجلة التنمية فى السوق العقارى.

وأشار "الحصى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أمر هام جدا بهدف الاضطلاع على كل ما يطرأ فى السوق العقارى فى مصر.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أمر هام جدا، خاصة وأن قطاع البناء يقود التنمية.

وأشار “عمر”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين سيضمن حقوق المطورين والمواطن العادي، مما يضمن الاستدامة فى التنمية، وحتى لا يكون هناك عشوائية ونصب فى السوق العقارى.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أهم المشاكل التى تواجه السوق العقارى فى مصر تتمثل فى العشوائية فى تنفيذ القرارات، ونتمنى أن نجد حلولا لها قريبا.

وتوقع أن تزيد الأسعار فى سوق العقارات، خاصة وأن تعداد مصر يتعدى 100 مليون مواطن ، فى ظل زيادة سكانية تصل إلى نسبة 2.5 %.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التي توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وأوضح “مدبولي”، أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.

كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.

من جانبهم رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الإنعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة في تنظيم هذا القطاع.

وطرح المطورون العقاريون بعض المقترحات التي تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.