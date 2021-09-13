وزير الري: نفذنا ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الأعوام السابقة

واصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فعاليات زيارته الميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتفقد أعمال تأهيل ترع "الحواصلية البحرية – الحواصلية الوسطى – الحواصلية القديمة – كوم الزهير الأيمن – فرع أبيوها الغربى – جنابية الابراهيمية - أتليدم" والجاري تأهيلهم حالياً باجمالي أطوال تزيد عن ٢٦ كيلومتر ، ووجه سيادته بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

والتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من المزارعين ، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع الهام ودوره الواضح في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضاري والجمالى للمشروع ، كما أعرب المزارعين عن قناعتهم بالدور الهام للتحول لأنظمة الرى الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.

وتفقد الدكتور عبد العاطى ، واللواء القاضي، أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة المنيا ، حيث تم تفقد أعمال صيانة وتطهير مخر سيل البرشاوى ، وصرح عبد العاطى، أن الوزارة قامت بتنفيذ ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، كما أنه تم رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة المعنية للاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المياه ، والتعامل مع موسم الأمطار والسيول بكفاءة عالية وبدون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

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