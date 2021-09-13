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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لمزارعي الأقصر لتعظيم الاستفادة من المخلفات

ورشة عمل لمزارعي
ورشة عمل لمزارعي الاقصر لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعي

عقدت اليوم بمدينة إسنا جنوب الأقصر ورشة عمل حول "تثمين مخلفات قصب السكر والتعريف بمخاطر حرق مخلفات قصب السكر لقرى حياة كريمة" بمشاركة نحو ٨٠ مشاركا يمثلون منتجي القصب ورواد الأعمال الشباب وموظفي الإرشاد الزراعي وممثلي منظمات المجتمع المدني وموردي آلات تدوير المخلفات الزراعية.

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وقدم الورشة د. رأفت شيبة الحمد أستاذ بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي، الذي تحدث عن استخدام مخلفات قصب السكر كأسمدة عضوية وأعلاف للحيوانات، مستعرضا أهم الطرق الحديثة في إنتاج الكمبوست والأعلاف المحسنة، ومهندس عاطف عبدالله عن شركة إيكاد للميكنة الزراعية والمهندس البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالأقصر.


وصرح عمر رياض مدير مكتب اليونيدو بالأقصر  أن الورشة تأتي في إطار مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر الذي تنفذه اليونيدو بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية والشركاء ووزارتيّ التجارة والصناعة والبيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومحافظتي قنا والأقصر.


وأضاف أن البرنامج يستهدف عقد ١٤ ورشة عمل بقنا والأقصر بهدف رفع قيمة مخلفات قصب السكر، في إطار دعم جهود الحكومة المصرية بدعم قرى حياة كريمة من خلال المساهمة في رفع وعي قاطني تلك القرى للعمل على إحداث تحسن نوعي في حياة السكان المستهدفين ومجتمعاتهم بطريقة متماثلة.

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