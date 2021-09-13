طالبة جامعية تمحو أمية جدتها في سن الثمانين.. فيديو

استضاف برنامج " السفيرة عزيزة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " الحاجة " سميرة رجب " ، والتي محت أميتها علي يد حفيدته الطالبة الجامعية.

وقالت الطالبة الجامعية شيماء صابر إن الفكرة جاءتها من خلال مشروع تخرجها لمحو أمية شخص ، ومن هنا اختارت جدتها لإفادة أحد من أهلها .

وتابعت شيماء صابر، أن أسرتها رحبت بالفكرة ، وجدتها كانت مبسوطة بها ، واعتبرتها تجربة جديدة ، وتعلمت من خلالها الكتابة ، وكانت لديها القابلية .

ولفتت الجدة " سميرة رجب " إلى أنها كانت سعيدة بالفكرة ، وكانت تشعر بالسعادة بعد تكريمها وحصولها على الشهادة الابتدائية .

وأوضحت الجدة أنها كانت ترحب بالتعلم ، وحفظت القران الكريم كاملا ، ناصحة الجميع بأهمية تعلم القرأه والكتاب في أي سن كان .