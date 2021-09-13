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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة مشجعي الزمالك فى الإمارات تكرم أشرف بن شرقي ..شاهد

بن شرقي
بن شرقي

كرمت رابطة مشجعي نادي الزمالك فى دولة الإمارات اللاعب الدولى المغربي اشرف بن شرقى.نجم القلعة البيضاء.

 

وقاد المغربي الدولى أشرف بنشرقي فريق الزمالك للتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٨٠ نقطة وبفارق ٤ نقاط عن النادى الأهلى.

 

يذكر أن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، كشف عن آخر التطورات بخصوص تجديد عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي الذي ينتهي في الموسم المقبل.

 

ويحق للاعب أشرف بن شرقي التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك، أي قبل ستة أشهر من انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

 

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة الزمالك: “نحن متمسكون بـ بن شرقي لتمديد مقامه مع الزمالك، وأعد الجماهير بعمل أقصى ما لدينا، وإذا كان هناك أي شيء رسمي سأقوم بكشف الحقائق للرأي العام. لم نقصر في ملف التجديد وما زال لدينا أربعة أشهر".

 

وأضاف أن "بن شرقي بدوره يريد أن يجدد والزمالك أيضا، لكن هناك بندا واحدا فقط لم نتفق عليه حتى الآن ولا يمكنني أن أوافق عليه، وفي الوقت المناسب سأعلن إذا فشلنا أو جددنا عقد اللاعب، وسنكشف عن السبب".

الدوري الممتاز ادارة نادي الزمالك النادي الأهلي حسين لبيب نادي الزمالك أشرف بن شرقي

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