مروان الشوربجي يتأهل لربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش

تأهل اللاعب مروان الشوربجي، لمنافسات الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات والتي انطلقت يوم 10 سبتمبر على أن تنتهي يوم 17 من الشهر الجاري.

وجاء ذلك بعدما فاز على اللاعب الهندي راميت راندون بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي استغرقت 31 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11/6، 11/9، 11/8.

ومن المقرر أن يلتقي مروان الشوربجي في دور الـ 8، الفائز من مواجهة اليوم بين محمد أبو الغار والنيوزيلندي بول كول.

وكان مروان الشوربجي تأهل للدور ثمن النهائي، عقب فوزه على مواطنه عمر مسعد بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وتشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار.

الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد علي فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.