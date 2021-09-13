أخبار السيارات| مركبات فيلم "ماكس المجنون" في المزاد.. سعر جيلي أزكارا موديل 2021 في الكويت.. سعر مرسيدس B200 موديل 2013

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
مركبات فيلم "ماكس المجنون.. طريق الغضب" في المزاد العلني
تعرض شركة Lloyds للمزادات 13 مركبة من فيلم " "ماكس المجنون: طريق الغضب" إنتاج 2015، في المزاد العلني المقام من 25 إلى 26 سبتمبر، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات والإصلاحات والتحسينات على مظهرها لتكون جاهزة للاستخدام من قبل مالكها الجديد.
سعر جيلي أزكارا موديل 2021 في الكويت | صور
نجحت الشركات الصينية فى اقتحام سوق السيارات العالمي و العربي بقوة فى السنوات القليلة الماضية، بعدما طرحت عدة طرازات مختلفة تحت مفهوم “الإعتمادية”، مما أظهر جمهورا كبيرا من المستهلكين الذين وجدوا مواصفات وتقنيات بسعر أقل قياساً بعلامات أخري، ومن بينها جاءت جيلي أزكارا موديل 2021، فى السوق الكويتي للسيارات
قريبًا.. مرسيدس بنز تُوقف إنتاج موديلات الكوبيه والكابروليه
قال رئيس العمليات في مرسيدس بنز، ماركوس شيفر، للصحيفة البريطانية "أوتو كار" إن الشركة الألمانية تعيد حاساباتها وستتوقف عن إنتاج بعض الموديلات مثل الكابروليه والكوبيه، منوهًا إلى أن سوق الستيشن واجن، سيارات الصالون العائلية، تحت ضغط وليست مطلوبة بالقدر الكافي خاصة مع انتشار الطلب على الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
سوق المستعمل.. سعر مرسيدس B200 موديل 2013 |صور
تتألق نجمة مرسيدس العريقة دوماً داخل السوق المصري منذ ظهورها الأول فى القرن الماضي، لذلك تحظى باحترام و تقدير محبي السيارات بشكل عام، و من بين أفضل ميزاتها تلبيتها احتياجات مستهلكيها باختلاف شرائحهم العمرية، لذلك طرحت فئة الـ B، التى اتسهوت الشباب، و منها مرسيدس B200 موديل 2013، التى تتيح لك خيارات افضل بسعر اقل من خلال سوق المستعمل.
بالفيديو.. جران توريزمو لسباقات السيارات تكشف عن نسختها الجديدة
كشفت سلسلة ألعاب الفيديو "جران توريزمو" عن نسختها السابعة في مجال سباق السيارات من خلال إعلان دعائي تشويقي أعلنت من خلاله السيارات المتاحة وأماكن السباقات في النسخة الجديدة.
الولايات المتحدة تسمح للمراهقين بقيادة شاحنات النقل الثقيل
قررت الإدارة الفيدرالية لسلامة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية أن تتيح قيادة الشاحنات التجارية الكبيرة لمن هم أقل من 21 سنة، ليبدأ السن القانوني من سن الـ18.
سوبارو تكشف عن الجيل الثالث من WRX
كشفت سوبارو موتورز اليابانية عن الجيل الثالث من سوبارو WRX المدمجة ذات الدفع الرباعي، موديل 2022.
فرحته لم تكتمل.. اعرف قصة سيارة ماجد الكدواني فى هذا الفيلم | صور
" لم يكن يدري أن فرحته لن تكتمل " هذه الجملة التي أصبحت لسان حال الشباب يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مرفقة بصورة قائلها الفنان الكوميدي محيي إسماعيل من فيلم " حد سامع حاجة "، يستخدمونها كتعبير طريف خفيف الظل عن أمنياتهم التي لم تتحقق، فتصبح صورة الفنان القدير محيي إسماعيل هي شعار مرحلتهم.
أسرع سيارة بالعالم في مهرجان للأطفال بكاليفورنيا
ستُعرض سيارة كوينيجسيج أجيرا RS الحائزة على لقب أسرع سيارة في العالم لعام 2017 في مهرجان الأطفال بكاليفورنيا في دورته الـ20 الذي سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد طلائها بألوان مبهجة لتناسب الحدث ولتكون أكثر جاذبية ولفتًا للنظر.
مزاد خاص للسيارات الملاكى والنقل والمينى باص فى مصر .. تفاصيل
أعلنت شركة وثاق للتأمين في مصر عن مزاد جديد خاص بالسيارات ، والذى سيقام يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجارى ، والذى يضم سيارات ملاكى ونقل ومينى باص وهي سيارات سارية التراخيص موديلات مختلفة من ٢٠١٣ الى ٢٠٢١.
شرطة أريزونا تحارب السائقين المتهورين بالدودج شالنجر
انضمت سيارات الدودج شالنجر R/T إلى أسطول سيارات شرطة ولاية أريزونا، وذلك بهدف تعقب السائقين المستهترين، حسبما جاء في بيانها الرسمي.
دونكيرفورت موتورز تعلن عن نسختها الجديدة من D8 GTO الرياضية
أعلنت شركة دونكيرفورت موتورز الهولندية عن نسختها الجديدة من السيارة D8 GTO الرياضية من عائلة الـ Individual Series وسميت بالسلسلة الفردية لإتاحة فرصة تعديل وتخصيص السيارة لملائمة أذاواق العملاء المختلفة.
عودة السيارة الفقاعية.. ميكرولينو 2 الكهربائية في الأسواق نهاية 2021
قررت شركة "ميكرو موبيليتي" السويسرية إعادة إنتاج سيارة ميكرولينو 2 الكهربائية بالكامل بمظهر خارجي وحجم مستوحى من آيستا البافارية المقدمة من شركة "بي إم دبليو".