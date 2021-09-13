أخبار السيارات| مركبات فيلم "ماكس المجنون" في المزاد.. سعر جيلي أزكارا موديل 2021 في الكويت.. سعر مرسيدس B200 موديل 2013

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعرض شركة Lloyds للمزادات 13 مركبة من فيلم " "ماكس المجنون: طريق الغضب" إنتاج 2015، في المزاد العلني المقام من 25 إلى 26 سبتمبر، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات والإصلاحات والتحسينات على مظهرها لتكون جاهزة للاستخدام من قبل مالكها الجديد.

نجحت الشركات الصينية فى اقتحام سوق السيارات العالمي و العربي بقوة فى السنوات القليلة الماضية، بعدما طرحت عدة طرازات مختلفة تحت مفهوم “الإعتمادية”، مما أظهر جمهورا كبيرا من المستهلكين الذين وجدوا مواصفات وتقنيات بسعر أقل قياساً بعلامات أخري، ومن بينها جاءت جيلي أزكارا موديل 2021، فى السوق الكويتي للسيارات

قال رئيس العمليات في مرسيدس بنز، ماركوس شيفر، للصحيفة البريطانية "أوتو كار" إن الشركة الألمانية تعيد حاساباتها وستتوقف عن إنتاج بعض الموديلات مثل الكابروليه والكوبيه، منوهًا إلى أن سوق الستيشن واجن، سيارات الصالون العائلية، تحت ضغط وليست مطلوبة بالقدر الكافي خاصة مع انتشار الطلب على الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تتألق نجمة مرسيدس العريقة دوماً داخل السوق المصري منذ ظهورها الأول فى القرن الماضي، لذلك تحظى باحترام و تقدير محبي السيارات بشكل عام، و من بين أفضل ميزاتها تلبيتها احتياجات مستهلكيها باختلاف شرائحهم العمرية، لذلك طرحت فئة الـ B، التى اتسهوت الشباب، و منها مرسيدس B200 موديل 2013، التى تتيح لك خيارات افضل بسعر اقل من خلال سوق المستعمل.

كشفت سلسلة ألعاب الفيديو "جران توريزمو" عن نسختها السابعة في مجال سباق السيارات من خلال إعلان دعائي تشويقي أعلنت من خلاله السيارات المتاحة وأماكن السباقات في النسخة الجديدة.

قررت الإدارة الفيدرالية لسلامة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية أن تتيح قيادة الشاحنات التجارية الكبيرة لمن هم أقل من 21 سنة، ليبدأ السن القانوني من سن الـ18.

كشفت سوبارو موتورز اليابانية عن الجيل الثالث من سوبارو WRX المدمجة ذات الدفع الرباعي، موديل 2022.

" لم يكن يدري أن فرحته لن تكتمل " هذه الجملة التي أصبحت لسان حال الشباب يتداولونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مرفقة بصورة قائلها الفنان الكوميدي محيي إسماعيل من فيلم " حد سامع حاجة "، يستخدمونها كتعبير طريف خفيف الظل عن أمنياتهم التي لم تتحقق، فتصبح صورة الفنان القدير محيي إسماعيل هي شعار مرحلتهم.

ستُعرض سيارة كوينيجسيج أجيرا RS الحائزة على لقب أسرع سيارة في العالم لعام 2017 في مهرجان الأطفال بكاليفورنيا في دورته الـ20 الذي سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد طلائها بألوان مبهجة لتناسب الحدث ولتكون أكثر جاذبية ولفتًا للنظر.

أعلنت شركة وثاق للتأمين في مصر عن مزاد جديد خاص بالسيارات ، والذى سيقام يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجارى ، والذى يضم سيارات ملاكى ونقل ومينى باص وهي سيارات سارية التراخيص موديلات مختلفة من ٢٠١٣ الى ٢٠٢١.

انضمت سيارات الدودج شالنجر R/T إلى أسطول سيارات شرطة ولاية أريزونا، وذلك بهدف تعقب السائقين المستهترين، حسبما جاء في بيانها الرسمي.

أعلنت شركة دونكيرفورت موتورز الهولندية عن نسختها الجديدة من السيارة D8 GTO الرياضية من عائلة الـ Individual Series وسميت بالسلسلة الفردية لإتاحة فرصة تعديل وتخصيص السيارة لملائمة أذاواق العملاء المختلفة.

قررت شركة "ميكرو موبيليتي" السويسرية إعادة إنتاج سيارة ميكرولينو 2 الكهربائية بالكامل بمظهر خارجي وحجم مستوحى من آيستا البافارية المقدمة من شركة "بي إم دبليو".