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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تحصلين على بشرة خالية من البهتان .. خبيرة توضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل إن كريم بينكي يمنح بشرة السيدات اطلالة سحرية ومشرقة ؛ لأنه يعيد بناء بروتين الكولاجين للبشرة.

 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها لـ برنامج "ست الستات "، والمذاع على فضائية "صدى البلد" أن فقدان الكولاجين في البشرة يسبب ظهور التجاعيد ، وبهتان البشرة ، والهالات السوداء.

 

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي ، وزبدة الشيا ، ومستخلص التوت البري ، ومضادات للأكسدة.

 

وذكرت دينا أبو السعود في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

 

وأضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لكافة أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.

خبيرة الدكتورة دينا أبو السعود كريم بينكي برنامج ست الستات اخبار توك شو

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