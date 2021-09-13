بسبب مرضها .. تأجيل محاكمة زعيمة ميانمار السابقة

لم تتمكن زعيمة ميانمار السابقة من حضور جلسة محاكمتها اليوم بسبب ما قاله محامون عنها، إنها تعرضت لوعكة صحية، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.

قال محامو زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، أونج سان سوتشي، إنها لم تتمكن من حضور جلسة المحكمة المقررة اليوم الاثنين، لأنها شعرت بالمرض.

وذكر مين مين سوي، أحد محامي زعيمة ميانمار السابقة إن الأخيرة شعرت بالمرض اليوم وهي في طريقها إلى المحكمة من المكان السري الذي تحتجزه فيها الحكومة العسكرية.

وطلب فريقها تأجيل جلسة الاستماع، وسمح لها بالعودة إلى مسكنها.

وتحاكم سو تشي في العاصمة نايبيداو بتهمة التحريض على الفتنة، والتي جاء فيها أنها نشرت معلومات يمكن أن تسبب قلاقل أو اضطرابات عامة.

كما إنها متهمة بانتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لحراسها الشخصيين، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة.

واعتقلت سو تشي في الأول من فبراير، بعدما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة.

وكان من المقرر أن تكون جلسة الاستماع الخاصة بسو تشي في المحكمة هي الأولى منذ يوليو الماضي، عندما علق عمل المحاكم كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد.

