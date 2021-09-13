وزير الأوقاف يشكر شيخ الأزهر على جهوده في تدريب الأئمة والوعاظ

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين الأزهر والأوقاف ، بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وعبر وزير الأوقاف، عن شكره وتقديره، لشيخ الأزهر على الجهود المبذولة في هذه الدورة التي تم انعقادها في الفترة من 8/ 8/ 2021 إلى 26/ 8/ 2021م التي شارك فيها خمسة عشر إمامًا.

كما سبق مشاركة خمسة عشر إمامًا في الدورة التي تم انعقادها في الفترة من 3 / 7 / 2021م إلى 29/ 7/ 2021م ، كما يشارك خمسة وعشرون إمامًا في الدورة المنعقدة حاليًا في الفترة من 4/ 9/ 2021م إلى 23/ 9/ 2021م .



وهنأ وزير الأوقاف، الأئمة المشاركين بإتمام الدورة ، ووجههم لتسلم شهادات حضورهم من الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وهم :

1. محمد السيد أبو هاشم أحمد القاهرة

2. رزق رجب عبد الموجود بنى سويف

3. عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ القاهرة

4. محمد طه رمضان رمضان القاهرة

5. عبد الباسط حمدي محمد عقل القاهرة

6. سمير محمد صابر سليم دمياط

7. محمد إسماعيل محمد أحمد الشرقية

8. أحمد يونس أحمد عبد الغنى القاهرة

9. الشحات محمود علي البحيري البحيرة

10. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية

11. محمد منصور محمد هبالة القاهرة

12. علي إسماعيل علي علي صابر دمياط

13. محمد مصطفى عبد الفضيل سالم القاهرة

14. علي عمر عبدالفتاح هنو جنوب سيناء

15. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء

