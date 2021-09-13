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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كواليس زيارة رئيس الوزراء لـ القليوبية.. فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن القليوبية من المحافظات التي تعمل فيها مبادرة حياة كريمة، وفي المرحلة الأولي تضم 52 مركز ونعمل علي إنشاء مراكز صحية وتطوير مراكز شباب .

 


وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن هناك تعاون مع وزارة الاتصالات من أجل إنشاء شبكات لتوصيل الإنترنت إلى الأماكن المحرومة، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء اليوم للقليوبية شملت المواقع التي يتم فيها تنفيذ مبادرة حياة كريمة .

 

وأوضح الرفاعي، أن هناك قري وصلت نسبة تنفيذ مبادرة حياة كريمة فيها الي 70% ، وهناك قري حدثة وصل التنفيذ فيها الي 5% .

 

نائب: لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين سيدفع عجلة التنمية فى السوق

 

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن لقاء رئيس الوزراء بعدد من المطورين العقاريين لبحث اليات تنظيم السوق العقارية يأتى فى إطار توجه الدولة لضمان حقوق المطورين العقاريين ودفع عجلة التنمية فى السوق العقارى.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لقاء رئيس الوزراء بالمطورين العقاريين أمر هام جدا بهدف الإضطلاع على كل ما يطرأ فى السوق العقارى فى مصر.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين في مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطني، التي توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.

وأوضح مدبولي أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق الحرص على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.

وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها  عدم الإعلان عن أي مشروع، وتحصيل أي مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزاري.

كما أشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر

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