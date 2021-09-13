عضو المركز المصري للفكر: تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان يستغرق 5 سنوات

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خارطة تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان الجديدة ستتم على 4 محاور رئيسية.



وأضافت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المحور الأول يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، والمحور الثاني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الثالث حقوق المرأة والطفل والمسنين والشباب وذوي الإعاقة، أما المحور الرابع فيتعلق بالتثقيف ورفع الوعي بحقوق الإنسان.



وأشارت عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر ستستغرق نحو 5 سنوات.