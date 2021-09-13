محافظ القليوبية: 2.6 مليار جنيه تكلفة مشاريع حياة كريمة

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليقا على زيارة رئيس الوزراء لمشاريع حياة كريمة في محافظة القليوبية ، إنها زيارة مهمة لمتابعة ما يتم تنفيذه في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري .

وأضاف عبد الحميد الهجان في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد ": " 2.6 مليار جنيه تكلفة مشاريع حياة كريمة حتى الآن ولدينا 181 مشروعا في قرى حياة كريمة ".

وأكمل عبد الحميد الهجان :"الانتهاء من منازل مركز شبين القناطر خلال شهور قليلة وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات من اجل تنفيذ المشاريع والانتهاء منها في التوقيتات المحددة ".



وتابع عبد الحميد الهجان: "جاري العمل على تطوير 1688 منزل داخل مركز شبين القناطر والأهالي لم يصدقوا زيارة رئيس الوزراء لهم".

وأكمل عبد الحميد الهجان: "منازل الأهالي في بعض القرى غير صالحة للحياة والمعيشة وبها قدر كبير من الخطورة على الأهالي".

ولفت عبد الحميد الهجان: "رئيس الوزراء وجه باستغلال كل الأراضي المتاحة من أجل تنفيذ مشاريع مبادرة حياة كريمة"، مضيفا: "جاري تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمدارس والمراكز الخدمية والحكومية داخل مركز شبين القناطر".