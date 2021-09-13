مستشار رئيس الوزراء: التحول الرقمي يقضي على الفساد في تنفيذ الأحكام ..فيديو

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن التحول الرقمي سيقضي علي الفساد في مجال تنفيذ الاحكام القضائية وسيؤدي الي تغيير ثقافة تعامل المواطنين في المعاملات المالية بالاعتماد علي الدفع بالفيزا فقط.

وأضاف هاني محمود خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناة "الحياة" ، ان التحول الرقمي سيختصر وقتا كبيرا لأنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي توفر عبر موقعها الالكتروني خطوات تسجيل واشهار الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكترونيا.

وأوضح هاني محمود، أن انطلاق استراتيجية حقوق الانسان في مصر يعطي رسالة واضحة للداخل والخارج تؤكد علي أهمية الحقوق في مصر وعلي رغبة الحكومة في الحفاظ علي حقوق الانسان المصري .



قال هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري، إنه عندما كان رئيسا للبريد؛ تم اكتشاف مؤسسة مجتمع مدنى تابعة لجماعة الاخوان ترسل مرتبات شهرية لاكثر من 3000 شخص فى محافظات مختلفة للقيام باعمال ضد الدولة.

وأضاف "محمود" ، أن القانون وضع لوائح محددة لادارة المؤسسات باوراق سليمة وتسجيل كل الاموال التى تدخل المؤسسة، منوها بأن اعداء الوطن يحاولون الدخول من اى طريق.



وأوضح مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، أنه بعد تعديل القانون الجديد ألغيت كل القيود، مضيفا: "أي جمعية عايزة تشتغل صح هتشتغل صح".

واستطرد:" انا رئيس مؤسستين واحدة إعاقة ذهنية و اخرى للتنمية و لم تقابلني اى عوائق".