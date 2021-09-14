عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي مساكن تاج الدول بإمبابة يستغيثون من انتشار أكوام القمامة

صدى البلد

استغاث سكان مساكن تاج الدول، ميدان التروللى بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، من انتشار تلال القمامة، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».  

 

قال أحمد حسن أحد المواطنين، فى استغاثته إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وأَضاف: "أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان، وللعلم ندفع رسوم نظافة باستمرار".

 

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

 

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

 

للتواصل مع الشاكى  :01117709922

اقرأ أيضا

خوفا من كورونا .. سكان منطقة المجزر فى المنصورة يشكون انتشار تلال القمامة

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا محافظة الجيزة الروائح الكريهة تراكم تلال القمامة الأمراض والأوبئة انتشار أكوام القمامة منطقة إمبابة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر لدي غينيا إنشاء مركز اللغة العربية

تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. الاهتمام بالإنسان كمحرك أساسي للتنمية والاستفادة من إنجازاتها

رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

الاتحاد الأوروبي: الدفاع المشترك من مصلحة الناتو والولايات المتحدة

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان .. تعرف على الأعضاء والمهام

الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

تعليق مثير من حمدي النقاز عقب عودته للزمالك

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ