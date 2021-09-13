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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 شروط لاستبدال واسترجاع السلع بعد الشراء

صدى البلد

نصت المادة 17 من قانون حماية المستهلك على أن «للمستهلك خلال 14 يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات».

 

حدد قانون حماية المستهلك معايير استبدال واسترجاع السلع منها الآتي:

 

  • للمستهلك خلال 14 يومًا من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات
  • يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكل البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
  • يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية
  • يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى

ويحق للمستهلك استبدال أو إعادة السلع أو استرداد قيمتها حال مخالفة المورد أو التاجر تلك البنود أو الإخلال بتلك المعايير وفقا لقانون حماية المستهلك.

حماية المستهلك حماية المستهلك شروط استبدال السلع استرداد

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