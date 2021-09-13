هل تحصل الحوامل والأطفال أقل من 18 سنة على اللقاحات ؟..تاج الدين يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الرئيس السيسي وجه بتطعيم كافة المرتبطين بالعملية التعليمية بـ لقاحات كورونا ، مضيفا:" بالفعل يتم تطعيم كافة الكوادر الجامعية وكافة المدرسين في مراحل التعليم الأساسي ".



وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" اللجنة العليا لإدارة الأزمة هي التي تقرر الفئات العمرية التي يمكن أن تحصل على اللقاحات بشكل آمن ".

وتابع عوض تاج الدين :" التجارب الاكلينيكية السريرية في العالم أظهرت نتائج تتيح للسيدات الحوامل والمرضعات بالحصول على لقاحات كورونا ".

وأكمل عوض تاج الدين :"سوف يتم تحديد الفئة العمرية التي يمكن أن تحصل على لقاح كورونا بين طلاب المدارس ".

ولفت عوض تاج الدين :" لا توجد دولة في العالم قامت بتطعيم الأطفال أقل من 12 سنة، ولكن واضح أنه من الممكن أن يتم تطعيم الأطفال من 12 لـ 18 سنة وذلك يتم بعد دراسات دقيقة والتأكد من نوع اللقاحات التي يمكن تطعيم تلك الفئات بها ".