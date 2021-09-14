أهالي البحيرة يستغيثون لسرعة بدء مستشفى بدر العام المتوقفة

يعانى الأهالى مركز بدر التابعة الى محافظة البحيرة من عدم وجود مستشفى عام لعلاج الفقراء وغير القادرين بالرغم من الموافقة على إنشاء مستشفى عام على 6 طوابق تشمل جميع التخصصات الطبية وأحد الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية ولكن سرعان ما تحول حلم الأهالى إلى كابوس بعد أن توقفت أعمال الانشاء فجأة ودون سابق إنذار منذ عدة سنوات.

ويقول أحمد جمال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى بين الناس الذى يقدمها موقع " صدى البلد " : مستشفى بدر يخدم 130 قرية وعزبة داخل مركز بدر، بخلاف حوالي 15 قرية في كوم حمادة، وبعض قرى وادي النطرون، وبعض القرى التابعة لمركز السادات بالمنوفية، والتعداد السكاني الذي من المفترض أن يستفيد من المستشفى يزيد عن 300 ألف نسمة، يعانون كثيرًا، ولا يجدون أمامهم سوى المستشفيات الخاصة التي تغالي في أسعارها كثيرًا استغلالًا للموقف، أو اللجوء للمستشفيات البديلة في إيتاي البارود ووادي النطرون والتي تتطلب منهم قطع مسافات طويلة ومرهقة".

وأضاف : أن حجم المأساة يزداد مع وقوع حوادث كبرى والتي لم تجد سيارات الإسعاف وقتها مستشفيات قريبة صالحة لاستقبال المصابين.

وناشد الأهالى المسئولين سرعة الانتهاء من أعمال المستشفى العام الجديدة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأهالى مركز قرى بدر الذين يزيد عددهم على 250 ألف نسمة ومعظمهم من الفقراء الذين يعتمدون على المزارع والحقول للحصول على قوت يومهم لا تغنى ولا تسمن من جوع.

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