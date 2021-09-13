التضامن الاجتماعي تبدأ صرف مستحقات شهداء ومصابي العمليات الإرهابية .. غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الثلاثاء في صرف مستحقات اسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم حول بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين والذين تم تسليمهم منذ أيام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، حيث وجه سيادته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداءنا الابطال تكريما لما قدموه من ايثار وفداء لمصر.

وأكدت القباج ان المستحقين حددهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ في أسر شهداء الحوادث الإرهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ العمل به في ١٨ يناير ٢٠١٤ وممثلة في الاب والام والزوجة والابناء وللمصابين في تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.