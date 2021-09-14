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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لجنة فحص حالات ضمور العضلات الشوكي توضح أعراض المرض.. فيديو

ضمور العضلات الشوكي
ضمور العضلات الشوكي

قالت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، إن زواج الأقارب يزيد من نسبة الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.

 

وأضافت "حسني"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "معظم الحالات يتم تشخيصها عن طريق دكتور المخ والأعصاب تخصص أطفال"، مردفه: "التشخيص يتم عن طريق فريق متكامل، يضم أطباء أعصاب أطفال وطبيب وراثة".

 

وأشارت: "نسبة الشفاء تكون أعلى كلما بدء العلاج مبكرا"، متابعة: " أعراض الضمور العضلي تتلخص في صعوبة التنفس، وصعوبة البلع، وارتخاء العضلات، ولكن مع وعي وإدراك مناسب مع سنه، والنوع الثاني من المرض يمنع الطفل من أداء حركات قام بها من قبل، والحالات الثالثة تتشكل في صعوبة المشي".


وأوضحت الدكتورة هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي،: "تم استقبال 3635 حالة مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وتم تحول 44 حالة للجنة العليا تمهيدا لتلقي العلاج".
 

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