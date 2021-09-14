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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لإطلالة أجمل .. غير عربيتك في 5 خطوات

لإطلالة اجمل .. غير
لإطلالة اجمل .. غير عربيتك في 5 خطوات

يبحث البعض من محبي عالم المركبات عن امتلاك نسخة فريدة تضم أحدث التقنيات الحديثة، بينما يبحث البعض الآخر عن لمسات انيقة تجعل السيارة مثل الدرة المتألقة، ولاشك ان عنصر الرفاهية و التحكم هو احد الخيارات المفضلة لدى الكثير، وعلى كافة المستويات يبقى الهدف واحد، و هو الحصول على سيارة ذات اطلالة ساحرة.

 

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 خطوات للحصول على سيارة انيقة تحت عنوان "دلع عربيتك".

 

1-  جنوط السيارة

من الممكن ان تتمتع بتصميم هندسي للجنوط المعدنية على ذوقك الخاص، عبر استبدال الجنوط القديمة أو التقليدية، بالإضافة إلى تغيير اللون الخارجي اللخاص بها، للاستمتاع بإطلالة جديدة تضيف لمسة جمالية لجنوط السيارة، كما يمكن أيضا تغيير قياسات الإطارات للحصول على ثبات اعلى و مظهر رياضي، وذلك بعض اجراء تعديلات خاصة بـ "عفشة" السيارة.

 

2 - مستشعرات الركن 

لكي تتمتع بعملية اصطفاف فريدة وخالية من مخاطر الاصطدام، فمن الأفضل أن تقوم بتركيب مستشعرات ركن خلفية وأخرى أمامية، مع إمكانية الربط بكاميرا لمراقبة جميع زوايا السيارة.

 

3 - شاشة العرض الداخلية 

لمزيد من الرفاهية يمكن تركيب شاشة ملونة تعمل باللمس، والتي تتوسط قمرة القيادة، حيث يمكنك من خلالها عرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى متابعة الخرائط و أنظمة الملاحة المختلفة، مع إمكانية تركيب شاشات عرض أخرى داخل السيارة خلف مساند الرأس لإمكانية متابعة الوسائط للراكب الخلفي.

 

4 - كسوة السيارة  

يمكن ان تقوم بعملية تجميل داخليه لسيارتك وذلك عبر لمسات بسيطة ومنها تغيير الكسوة الداخلية للمقاعد، مع اختيار الخامة المفضلة لديك سواء كانت من القماش أو الجلد، بالإضافة إلى التفصيلية المناسبة لك أيضا، إلى جانب تجليد أرضية السيارة لسهولة تنظيفها، مع دواسات مطاطية.

 

5 - وحدة رفع الزجاج و قفل مركزي 

يمكن تغيير منظومة الزجاج التقليدي باستخدام نظام الزجاج الكهربائي، مع دعمها بوحدة رفع للغلق الذاتي بعد إعطاء امر التفعيل، كما يمكن الاستغناء عن القفل المعتاد وتركيب قفل اوتوماتيكي مع جهاز انذار لحماية السيارة من السرقات.

5 خطوات جنوط السيارة مستشعرات الركن شاشة العرض الداخلية كسوة السيارة وحدة رفع الزجاج و قفل مركزي

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