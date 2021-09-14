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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحي وتعليمي واقتصادي.. أيمن غنيم يكشف برامج صندوق تحيا مصر

الدكتور أيمن غنيم
الدكتور أيمن غنيم

أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن صندوق تحيا مصر اهتم بجانب العمل الخيري بالبعد التعليمي والصحي والاقتصادي، مشير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل بذكاء شديد في إطلاق الصندوق. 
 

وأضاف أيمن غنيم، في حوار لبرنامج على أرض مصر، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن الصندوق يقدم خدمات جليلة من خلال برنامج الدعم الاجتماعي وفيه برنامج حماية الأطفال بلا مأوى بتكلفة ١١٢ مليون جنيه، تجهيز ١٧ وحدة متنقلة لجذب الأطفال ورفع مقدرة ٦ دور رعاية وتقديم خدمات إغاثة وتأهيل ودمج أسري.

 

وتابع أن مبادرة فك كرب الغارمين والغارمات بتكلفة ٤٢ مليون جنية، ومبادرة الاستفادة من لحوم الأضاحي مستمرة، مستدركا أن هناك برنامج التنمية والتعمير  من خلال مشروع بشائر الخير بالإسكندرية ب ٢٩٢٨٠ بتكلفة ٧٠٩ مليون جنية، وتطوير منطقة العسال في شبرا بتكلفة ٩١ مليون جنية، وهناك أيضا حي الاسمرات بمليار و١٥٠ مليون جنية.


وأكمل أن هناك برنامج الرعاية الصحية وفيه علاج فيروس سي بتكلفة ٥٠٠ مليون جنية والحركات المجانية ل ٣٦٠ الف مريض وعلاج ضعف الأبصار ل ٧ مليون مواطن والغسيل الكلوي بتكلفة ٨٠٠ مليون جنية وحضانات أطفال مبتسرين في الصعيد بتكلفة ٢٠٩ مليون جنية.


وأكمل أن هناك برنامج التكيف الاقتصادي وتوزيع سيارات تاكسي وسيارات نقل مبرد ودعم المرأة المعيلة وإنشاء ٢٠٠ محل تجاري بالوادى الجديد ل ٢٠ح أسرة، متابعا أن هناك برنامج التعليم دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل المعلمين.

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