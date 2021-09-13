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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد|الرئيس: المجتمع الدولي يدعم جهود مصر لإعادة الإعمار بفلسطين.. الاكتفاء الذاتي من السكر قريبا.. والأرصاد تحذر من طقس الغد

نشرة أخبار البلد
نشرة أخبار البلد

نشرت غرفة الأخبار بموقع “صدى البلد”، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة التي جرت على مدار اليوم، وجاء أبرزها واقعة فيديو الطبيب، والهجوم المزعوم لأسماك القرش على المصطفين بالساحل الشمالي.

وجاءت باقي أحداث الساعات الماضية كالآتي:

بشرى.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر قريبا

قال الدكتور أيمن عش مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، أن القصب يحتاج إلي ١٢ شهر لحصد المحصول ويتم استخراج السكر من 10% من الكمية المزروعة أما البنجر فيحتاج إلي ٦ شهور لزراعته ويمكن استخراج السكر بنسبة ٢.٤% من كمية المزروع من البنجر.

الرئيس يؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بـ فلسطين.. صور

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائيلية بالقاهرة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

طقس الغد .. الأرصاد: حار رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية مجلس الوزراء الأرصاد وزارة الزراعة المخابرات العامة

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