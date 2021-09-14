عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيما رادوكانو.. هل تصبح معجزة التنس أصغر مليارديرة في عالم الرياضة؟

إيما رادوكانو
إيما رادوكانو

تُوجت البريطانية إيما رادوكانو ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات جراند سلام في الموسم، متفوقة على الكندية ليلى آني فرنانديز بمجموعتين نظيفتين.

 

قد يبدو ذلك أمرًا عاديًا أن تُتوج لاعبة بتلك البطولة، ولكن رادوكانو أصبحت حديث الساعة في الرياضة العالمية، فهي أصبحت أول بريطانية تفوز بلقب من ألقاب الجراند سلام، منذ 44 عامًا، عندما فازت فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون عام 1977.

 

حدث استثنائي، وما زاده أهمية هو تهنئة الملكة إليزابيث الثانية بنفسها لـ رادوكانو، وهو الأمر الذي قلما يحدث لأي رياضي، إضافة لتهنئة أيضًا من  الأمير وليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، وبوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية.

 

رادوكانو أصبحت حديث العالم، فهي أول من تُتوج بإحدى بطولات الجراند سلام بعد تأهلها للبطولة من خلال التصفيات، وأصبح الجميع يراهن عليها، ويتوقعون لها مستقبلًا باهرًا سواء في الرياضة أو في عالم التسويق، فهي أصبحت منتجًا مثيرًا للاستثمار فيه ورعايته.

 

"فتاة المليار دولار" هو اللقب الذي أصبحت تحمله إيما، رغم أنها لم تحصل سوى على 2 مليون و500 ألف دولار أمريكي جراء فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة، لكن فوزها التاريخي بالمنافسة، جلب إليها العشرات من عقود الرعاية، والتي يمكنها أن تجعل منها مليارديرة بالفعل.

 

مجلة “ فوربس” تناولت ما حققته إيما من إنجاز، مشيرة إلى أن دخولها عالم التسويق بدأ بالفعل، بتصدرها غلافة مجلة “Vogue” الشهيرة للأزياء، وذلك قبل يومين حتى من فوزها باللقب.. رادوكانو أخذت جلسات تصوير بأفضل الماركات العالمية للأزياء، وبدا كأنها متمرسة في ذلك الشيء، رغم أنها لم تبلغ عامها التاسع عشر بعد.

 

خبراء المال والأعمال بدأوا يتوقعون بأن إيما ستصبح أول رياضية بريطانية  مليارديرة، وبحسب خبير العلاقات العامة مارك بوركوفسكي في تصريحات لصحيفة “ جارديان” فأن إيما رادوكانو يمكن أن تصبح واحدة من أصغر أعضاء نادي النخبة للمليارديرات.

 

شعبية رادوكانو تزداد بشكل مهول، فأصبحت اللاعبة الشابة تملك 1.2 مليون متابعًا على حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام”.. كل المؤشرات تشير إلى أن إيما خطت أول خطوة في طريقها نحو بناء إرث عظيم.. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن الشيء المؤكد بأن اللاعبة من أصول رومانية وصينية، ستصبح علامة في مجال الرياضة والتسويق، وستصبح أيضًا أغنى رياضية، وربما تصل للمليار دولار كأول رياضية بريطانية تفعل ذلك الشيء.

إيما رادوكانو الملكة إليزابيث الثانية التنس رادوكانو استثمار

موضوعات متعلقة

رغم الخسارة..وفاق سطيف يضرب أروع الأمثلة في الروح الرياضية مع فريق جامبي

11 لاعبًا ومدرب.. أسباب ظاهرة انتقال التوانسة إلى الدوري المصري

بطلة جذبت انتباه الملكة إليزابيث الثانية.. إيما رادوكانو في سطور

إيفرتون يزاحم ثلاثي القمة على صدارة البريميرليج بثلاثية في شباك بيرنلي

الهلال يحجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بثنائية أمام الاستقلال

ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح بعد وصوله لـ 100 هدف في البريميرليج

الهلال السعودي يتقدم على الاستقلال الإيراني بهدف جوميز في دوري أبطال آسيا.. فيديو

ستلعب في الزمالك.. مدرب جالاتا سراي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد

ترشيحاتنا

هوت شورت جريء.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

السفارة المصرية بليبيا تعيد 53 شابا ضبطوا خلال هجرة غير شرعية.. صور

الإفتاء: المشاركة في صندوق الوقف وتفعيله والدعوة للمشاركة فيه شيء عظيم

فينجادا: اعتذرت عن تدريب الأهلي

نائب وزير التعليم: مصر تقدمت كثيرا في مجال التعليم الفني

فينجادا: الزمالك فاز بالدوري باستحقاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ