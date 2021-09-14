إيما رادوكانو.. هل تصبح معجزة التنس أصغر مليارديرة في عالم الرياضة؟

تُوجت البريطانية إيما رادوكانو ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر بطولات جراند سلام في الموسم، متفوقة على الكندية ليلى آني فرنانديز بمجموعتين نظيفتين.

قد يبدو ذلك أمرًا عاديًا أن تُتوج لاعبة بتلك البطولة، ولكن رادوكانو أصبحت حديث الساعة في الرياضة العالمية، فهي أصبحت أول بريطانية تفوز بلقب من ألقاب الجراند سلام، منذ 44 عامًا، عندما فازت فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون عام 1977.

حدث استثنائي، وما زاده أهمية هو تهنئة الملكة إليزابيث الثانية بنفسها لـ رادوكانو، وهو الأمر الذي قلما يحدث لأي رياضي، إضافة لتهنئة أيضًا من الأمير وليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، وبوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية.

رادوكانو أصبحت حديث العالم، فهي أول من تُتوج بإحدى بطولات الجراند سلام بعد تأهلها للبطولة من خلال التصفيات، وأصبح الجميع يراهن عليها، ويتوقعون لها مستقبلًا باهرًا سواء في الرياضة أو في عالم التسويق، فهي أصبحت منتجًا مثيرًا للاستثمار فيه ورعايته.

"فتاة المليار دولار" هو اللقب الذي أصبحت تحمله إيما، رغم أنها لم تحصل سوى على 2 مليون و500 ألف دولار أمريكي جراء فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة، لكن فوزها التاريخي بالمنافسة، جلب إليها العشرات من عقود الرعاية، والتي يمكنها أن تجعل منها مليارديرة بالفعل.

مجلة “ فوربس” تناولت ما حققته إيما من إنجاز، مشيرة إلى أن دخولها عالم التسويق بدأ بالفعل، بتصدرها غلافة مجلة “Vogue” الشهيرة للأزياء، وذلك قبل يومين حتى من فوزها باللقب.. رادوكانو أخذت جلسات تصوير بأفضل الماركات العالمية للأزياء، وبدا كأنها متمرسة في ذلك الشيء، رغم أنها لم تبلغ عامها التاسع عشر بعد.

خبراء المال والأعمال بدأوا يتوقعون بأن إيما ستصبح أول رياضية بريطانية مليارديرة، وبحسب خبير العلاقات العامة مارك بوركوفسكي في تصريحات لصحيفة “ جارديان” فأن إيما رادوكانو يمكن أن تصبح واحدة من أصغر أعضاء نادي النخبة للمليارديرات.

شعبية رادوكانو تزداد بشكل مهول، فأصبحت اللاعبة الشابة تملك 1.2 مليون متابعًا على حسابها الشخصي على موقع “ إنستجرام”.. كل المؤشرات تشير إلى أن إيما خطت أول خطوة في طريقها نحو بناء إرث عظيم.. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن الشيء المؤكد بأن اللاعبة من أصول رومانية وصينية، ستصبح علامة في مجال الرياضة والتسويق، وستصبح أيضًا أغنى رياضية، وربما تصل للمليار دولار كأول رياضية بريطانية تفعل ذلك الشيء.