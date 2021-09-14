وكيل شباب الشيوخ: اهتمام الدولة بمراكز الشباب يؤكد درايتها بأهميتها الكبيرة

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ان مراكز الشباب من الاماكن التي يتجمع بها الشباب بشكل يومي ومستمر، لذلك الاهتمام بها من قبل الدولة المصرية، مقدر ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة ودرايتها الكاملة بأهمية هذا الملف.

وأضاف دياب في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان مراكز الشباب لها دور كبير في رفع الوعي المجتمعي وخاصة الشباب، فضلا عن دورها في تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحسين لياقتهم البدنية والصحية.

وثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب واعدادها خطة تشغيل وبرنامجًا تدريبيا متكاملا لبناء قدرات ورفع كفاءة مديري مراكز الشباب ومشرفي الأنشطة، مشيرا أن هذا الأمر ستنعكس نتائجه الإيجابية في أسرع وقت.

وأشار النائب احمد دياب إلى ان البعض قد يرى أن دعم وتطوير مراكز الشباب أمر ليس بالضروري، ولكن هذا غير صحيح حيث أن هذا المكان والذي يقصده الشباب في مراحل العمر المختلفة، يجب أن يكون اسثمار أوقاتهم به بشكل جيد، وذلك بممارسة كافة الأنشطة سواء الروحية ، الاجتماعية ، الرياضية ، القومية والثقافية .

هذا وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني" وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عددًا من الموضوعات.

