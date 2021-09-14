برلماني: تدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب يزيد قدرة التعامل مع المؤسسات وطرح الأفكار

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن العمل على رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بمراكز الشباب بما يضمن توفير القدرة على التعامل مع كافة المؤسسات وطرح الأفكار التى تساهم بإيجابية في تفعيل دور مراكز الشباب وجعله أكثر اهمية ونشاطا، خطوة مقدرة تستحق الدعم والتقدير، حيث أن الشباب هم عصب هذه الأمة، وبالتالي اي خطوة تهدف إلى احتوائهم وتوجيه طاقاتهم تكون مقدرة وتستحق كل الدعم والتقدير.

جاء ذلك تعقيبا على تكليف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني"، مضيفا ان تدريب العاملين والجهاز الإداري بمراكز الشباب على مهارات الاتصال بين المركز والمجتمع بتحقيق مزيد من التواصل بين مركز الشباب والمؤسسات المختلفة.

هذا وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني" وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عددًا من الموضوعات.

