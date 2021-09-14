عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب يزيد قدرة التعامل مع المؤسسات وطرح الأفكار

صدى البلد

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن العمل على رفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بمراكز الشباب بما يضمن توفير القدرة على التعامل مع كافة المؤسسات وطرح الأفكار التى تساهم بإيجابية في تفعيل دور مراكز الشباب وجعله أكثر اهمية ونشاطا، خطوة مقدرة تستحق  الدعم والتقدير، حيث أن الشباب هم عصب هذه الأمة، وبالتالي اي خطوة تهدف إلى احتوائهم وتوجيه طاقاتهم تكون مقدرة وتستحق كل الدعم والتقدير.

txt

النواب يطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور من العام القادم.. وبرلمانيون يناشدون مساعدة القطاعات المتضررة

txt

موازنة النواب: الحد الأدنى للأجور زاد 100% منذ ثورة 30 يونيو

جاء ذلك تعقيبا على تكليف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني"، مضيفا ان تدريب العاملين  والجهاز الإداري بمراكز الشباب على مهارات الاتصال بين المركز والمجتمع بتحقيق مزيد من التواصل بين مركز الشباب والمؤسسات المختلفة.

هذا وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتدريب الجهاز الإداري لمراكز الشباب "مديري المراكز – مشرفي الأنشطة – مسئولي الربط الإلكتروني" وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج عددًا من الموضوعات.
 

وزير الشباب الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي

ترشيحاتنا

حكم من يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟.. الإفتاء تجيب

منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

كريستيانو رونالدو يستعد لأول اختبار أوروبي مع مانشستر يونايتد

بخطوات بسيطة.. كيفية إضافة السجلات الطبية على تطبيق Health لهواتف آيفون

حكم صلاة الفجر جماعة في البيت؟ أمور تجهلها

وأنا محترم مع المحترمين.. شيكابالا ينشر صورته رفقة موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ