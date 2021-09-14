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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: لم أحضر إلى القاهرة للراحة..وسأضع خطة للتطوير فى كافة المسابقات

فينجادا
فينجادا

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه لم يأتى إلى مصر من أجل الراحة بل للعمل وتطوير الكرة المصرية بشكل صحيح.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "عندما وصلت إلى القاهرة على الفور حضرت مباراة الترسانة وكوكاكولا فى القسم الثاني، وشاهدت كافة المستويات فى المسابقات المحلية وعدد الفرق من أجل وضع خطة للتطوير".

وأضاف: "فى الموسم المقبل سأشاهد مباريات عديدة فى القسم الثاني من أجل وضع اقتراحات ولكن يجب أن تؤخذ الأمور خطوة بخطوة وليس قرارات متسرعة".

وأكد فينجادا أن مسؤولو الجبلاية كلفوه بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجادا : الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بكرة القدم هي مهام عملي وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة من أجل تحسين كرة القدم المصرية فى الفترة القادمة".

وأختتم فينجادا قائلا : "كان هناك حديث حول كيفية رفع كفاءة المنتخبات والفرق المصرية، ونسعى لتقديم الدعم اللازم للكرة المصرية".

فينجادا اتحاد الكرة الكرة المصرية

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