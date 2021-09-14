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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ويانج بويز قبل لقاء دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا علي يانج بويز السويسري، اليوم، في تمام الساعة السابعة إلا ربع، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد على أسطورتها العائد من جديد، كريستيانو رونالدو، في الحصول علي الـ3 نقاط، في صراع حسم التأهل من دور المجموعات سريعا .

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد يانج بويز 

لعب مانشستر يونايتد ضد يانج بويز السويسري مباراتين في دورى أبطال اوروبا 

حقق مانشستر يونايتد الفوز في اللقائين ضد يانج بويز السويسري 

فاز مانشستر يونايتد علي يانج بويز في دور المجموعات من دورى أبطال أوروبا عام 2018  بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد سجلها بول بوجبا (هدفين) ومارسيال.

في اللقاء الثاني حقق مانشستر يونايتد الفوز على يانج بويز بنتيجة هدف عن طريق مروان فيلايني .

وخلال الفترة الاولى التى قضاها كريستيانو رونالدو رفقة فريق مانشستر يونايتد لعب 55 مباراة في بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل 16 هدفا.

وحقق كريستيانو رونالدو لقب بطولة دورى أبطال أوروبا رفقة مانشستر يونايتد مرة واحده موسم 2007- 2008 .

 

مجموعة مانشستر يونايتد في دورى أبطال أوروبا

يلعب فريق مانشستر يوناتيد في المجموعة، رفقة كلا من أتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، ويونج بويز السويسري.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو قاد مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على منافسه نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4 - 1 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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