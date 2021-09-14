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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يستعد لتحقيق رقم قياسي جديد في دوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يستعد كريستيانو رونالدو اسطورة نادي مانشستر يونايتد لتحقيق رقم قياسي في مباراته أمام يانج بويز السويسري في دورى أبطال أوروبا . 

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا علي يانج بويز السويسري، اليوم، في تمام الساعة السابعة إلا ربع، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد على أسطورتها العائد من جديد، كريستيانو رونالدو، في الحصول علي الـ3 نقاط، في صراع حسم التأهل من دور المجموعات سريعا .

مباراة واحدة تفصل كريستيانو رونالدو عن الوصول لرقم قياسي حيث انه سيكون الاكثر مشاركة في بطولة دورى أبطال أوروبا برفقة زميله السابق إيكر كاسياس 

ولعب ايكر كاسياس 177 مباراة في دورى ابطال أوروبا وهو الرقم الذي سيحققه كريستيانو رونالدو مساء اليوم أمام يانج بويز . 

وخلال الفترة الاولى التى قضاها كريستيانو رونالدو رفقة فريق مانشستر يونايتد لعب 55 مباراة في بطولة دورى أبطال أوروبا وسجل 16 هدفا.

وحقق كريستيانو رونالدو لقب بطولة دورى أبطال أوروبا رفقة مانشستر يونايتد مرة واحده موسم 2007- 2008 .

مجموعة مانشستر يونايتد في دورى أبطال أوروبا

يلعب فريق مانشستر يوناتيد في المجموعة، رفقة كلا من أتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، ويونج بويز السويسري.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو قاد مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على منافسه نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 4 - 1 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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