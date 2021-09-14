عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمديد الإغلاق.. أستراليا تجبر 400 ألف مواطن بالبقاء في منازلهم

استراليا تلزم 400
استراليا تلزم 400 ألف مواطن بالجلوس في منازلهم

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، تمديد تدابير الإغلاق التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا في العاصمة كانبيرا حتى منتصف أكتوبر، مشيرة إلى أن الإجراء ضروري بالتزامن مع تكثيف حملة التطعيم.

وصدرت أوامر لسكان كانبيرا البالغ عددهم حوالى 400 ألف بالتزام منازلهم منذ 12 اغسطس، عندما اكتُشفت إصابة واحدة بكوفيد.

أستراليا ترفض منح تأشيرات لأكثر من 100 أفغاني تعاون معها

أستراليا ونيوزيلندا تنهيان رحلات الإجلاء من أفغانستان

وبوجود أكثر من 250 إصابة نشطة حاليا، لا تزال مجموعة الإصابات التي تسببت بها المتحورة دلتا شديدة العدوى صغيرة لكن يتم التعامل معها بحذر شديد في مدينة تجنّبت بدرجة كبيرة تفشي الفيروس بشكل واسع.

وقال رئيس وزراء أراضي العاصمة الأسترالية أندرو بار إن السلطات تسعى للحد من انتقال العدوى فيما تتأكد من تطعيم أكبر نسبة ممكنة من سكان كانبيرا.
وأفاد الصحافيين "هذا الطريق الأكثر امانا للمضي قدما وسيفضي إلى عيد ميلاد وعطلة صيف وعام 2022 أكثر أمانا".

وتسارعت وتيرة إطلاق اللقاحات في أستراليا خلال الأشهر الأخيرة مع سعي ملايين السكان الخاضعين لتدابير الإغلاق في جنوب شرق البلاد الأكثر كثافة سكانية (بما في ذلك سيدني وملبورن) لتلقي اللقاحات.

وتلقى حوالى 53 في المئة من الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 16 عاما في المنطقة الجرعتين، وهو أعلى معدل تطعيم على مستوى أستراليا حيث تتفشى المتحورة دلتا في مناطق عدة.

واتفق قادة الولايات والقادة الفدراليون على خارطة طريق وطنية لإعادة فتح الاقتصاد، يفترض أن يتم بناء عليها رفع معظم القيود على السفر عندما يبلغ معدل التطعيم بجرعتين 70 و80 في المئة.

وسجّلت أستراليا أكثر من 75 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة منذ بداية الوباء.

استراليا كورونا في استراليا تمديد الاغلاق في استراليا اخبار العالم اخبار العالم اليوم

ترشيحاتنا

التضامن: اليوم.. بدء صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

الري تؤكد جاهزية مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

الوباء لم ينته بعد.. جونسون يكشف عن خطة الشتاء لمواجهة كورونا

مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتحطم الطائرة في اليونان

صديقه ألقاه من أعلى كوبرى الجامعة.. ما مصير قاتل مهندس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ