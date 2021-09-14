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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تتبنى اقتصاديات التحول الرقمي من خلال الابتكار

النائب إيهاب زكريا
النائب إيهاب زكريا

شارك النائب المهندس إيهاب زكريا في المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة الإسكندرية (دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الاعمال في ظل التحديات المعاصرة).

 

وكان موضوع الكلمة عن (الاقتصاد المعرفي و المدن الإبداعية المستدامة) وكيفية التأثير المطرد  علي تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بحضور لفيف من الوزراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

 

وأكد زكريا خلال كلمته بالمؤتمر، أن الدولة تستهدف النهوض بالاقتصاد المصري من خلال  خلق مناخ صانع للابتكار وجاذب لرواد الأعمال والشركات من خلال الجامعات كبيئات حاضنة جنبا إلى جنب مع القطاع العام والخاص إلى جانب الاحتواء المجتمعي لرواد الابتكار، اعتمادا علي ما حققته الدولة المصرية من خطوات إيجابية في التنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمواكبة مع التغييرات العالمية للتحول الرقمي واحداثيات الثورة الصناعية الرابعة.

 

وصنف النائب، الاقتصاد المعرفي بأنه احد المداخل نحو المدن الإبداعية المستدامة، مؤكدا أن التعليم و تكنولوجيا المعلومات والأبحاث العلمية أيضا دراسات التنمية هي عناصر اقتصاد المعرفة والذي يتناقض مع الاقتصاد الكلاسيكي لذا اطلق عليه الاقتصاد الجديد وتستوعب خطة مصر للتنمية المستدامة التغير في احداثيات الاقتصاد العالمي.

اقتصاد التنمية المستدامة الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي

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