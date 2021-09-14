وزير الخارجية البحريني يصل عمان

وصل إلى سلطنة عمان صباح اليوم عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين والوفد المرافق له في زيارة للسلطنة.

ووفقا لصحيفة أثير كان في استقبال وزير الخارجية البحريني لدى وصوله بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، والسفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة، و خالد بن سعيد الجرادي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية.

وكان قد أعرب وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، فى وقت سابق عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن، مؤكدا سعي بلادهه إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية.

وقال وزير الخارجية العماني في مقابلة مع فضائية العربية "نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية".

وتابع البوسعيدي "لدينا قناعات قوية بوقف الحرب اليمنية ودفع المسار السياسي"، مؤكدا أن من واجب سلطنة عمان مساعدة اليمن على الاستقرار.

وأضاف أن سلطنة عمان تسعى إلى تقريب وجهات النظر في الأزمة اليمنية، قائلا "دورنا في الأزمة هو المساعدة.. والحوثيون لم يرفضوا الجهود العمانية".