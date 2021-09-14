البترول: تشغيل 7 منافذ لاستقبال البوتاجاز بموانئ البحرين الأحمر والأبيض المتوسط

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام البترولى لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020 /2021 والتي بدأت بشركتى أنابيب البترول والغازات البترولية " بتروجاس".



وأكد وزير البترول على أن ما تنعم به مصر من استقرار سياسى وأداء اقتصادى متميز وفر لقطاع البترول تحقيق نتائج أعمال إيجابية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة فى زيادة استثماراته وتطوير كياناته والبنية الأساسية القائمة وزيادتها ملتزماً بتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



ولفت وزير البترول لأهمية الإسراع بتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية فى إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث، موجهاً بالإسراع فى تنفيذ منظومة التحكم القومى فى الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتى تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار فى ظل الأهمية الحيوية التى تحظى بها الشبكة كشريان حيوى يعمل على نقل الخام والمنتجات البترولية بكفاءة من حقول البترول وموانئ الاستقبال ومصافى التكرير إلى كافة أنحاء مصر ، كما وجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية من مستودعات ومحطات تدفيع ومد الخطوط الجديدة وفق التطور والتقنيات الحديثة فى هذا المجال فى ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع ملايين الأطنان وتنفيذها استثمارات تعد حالياّ بالمليارات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلى ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.



وخلال أعمال جمعية بتروجاس أشار الوزير إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادي بمصر واكبه استقرار فى منظومة توفير البوتاجاز مما أدى لإطلاق استراتيجية تطوير ورفع كفاءة شاملة للمنظومة أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط بتوفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حالياً منها 3 منافذ على البحر الأبيض المتوسط و4 منافذ على البحر الأحمر في مقابل منفذين فقط من قبل ، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ ومد خطوط نقل بوتاجاز جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية ، كما تم البدء في تطبيق التحول الرقمى بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكى في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.



وأوضح الوزير أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحى منظومة العمل البترولى ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجة تفشى فيروس كورونا حفاظاً على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.



وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول استعرض المهندس محمد ماجد رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أنه تم نقل حوالى 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز منها حوالى 28 مليون طن خام ومتكثفات، و8ر31 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات حوالى 8ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.



كما تم استعراض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة عدد من الخطوط والسعات التخزينية بالمستودعات ومحطات التدفيع ، في ظل التحديث والمستمر لتكون الشبكة مواكبة لأهداف الوزارة التوسعية واستثمار البنية الأساسية من خلال المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، كما أوضح قيام انابيب البترول بعمليات تعديل مسارات عدد من الخطوط القائمة بالتنسيق مع جهات الدولة دعماً لمشروعات رفع كفاءة الطرق وزيادة خطوط ومحطات مترو الأنفاق وتنفيذ القطار الكهربائى السريع.



وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس أوضح المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة خلال عرضه لأهم نتائج الأعمال ما تم فى تكليفات الوزارة بتحديث منظومة شحن وتفريغ مقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية على مستوى الجمهورية وتركيب وصلات تحكم ذكية " " بمحطات التعبئة الإقليمية والحقول ومقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية وذلك لمزيد من تأمين بيئة العمل ورفع كفاءة المنشآت والمعدات والحفاظ على العاملين ، وأضاف أنه تم توفير نحو 7ر3 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام والذى تم تغطية احتياجاته من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 314 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين ليصل الإجمالى إلى 3092 مستوى الجمهورية ، كما تم ضخ 3 مليون و 876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن ، فيما تم توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية تبلغ حوالى 220 ألف طن .

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية ، والمهندس مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ومحمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط وقطاع الأعمال العام .