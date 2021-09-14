كورونا يضرب من جديد.. تسجيل 10 الاف إصابة جديدة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تشخيص 10556 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.93٪.

أفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات والمعرفة بحملة `` كورونا & 39; أن مؤشرات الإصابة بالأمراض مرتفعة للغاية ، وأن معامل الإصابة الذي يتراجع منذ عدة أيام ارتفع مرة أخرى بشكل حاد إلى قيمة أكبر من 1.

ويشير التقرير كذلك إلى أنه "من أجل منع حدوث زيادة كبيرة في معدل الإصابة بالأمراض والتغلب على الموجة الرابعة من المرض ، يجب مواصلة الإجراءات التي تتخذها السلطات والجمهور مثل إقامة الصلاة في الهواء الطلق قدر الإمكان ، وارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة - بما في ذلك التطعيم ، وضمان العزل الصارم وفقًا للإرشادات ، فضلاً عن الرقابة الدقيقة على العائدين من الخارج إلى جانب الإنفاذ والعقوبة الشديدة ".