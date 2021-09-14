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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة غرب الاسكندرية

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف

شن مركز ومدينة برج العرب، بغرب الاسكندرية، حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الادارة العامة لرى النوبارية وبمرافقة القوات الأمنية.

 

وتمكنت الحملة، من تنفيذ عدد 4 قرارات ازالة بقرية بهيج وعدد 4 قرارات ازالة أخري بمنطقة نجع هليل عبارة عن احواض من الطوب على مساحات 100م تقريبا تم ازالتها بالكامل.

 

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وفي حي العامرية ثان رصدت وحدة الإزالة الفورية أعمال بناء مخالف خلال مرورها الميداني  بقرى مريوط، وعليه قامت وحدة الإزالة والاجهزه التنفيذية بالحى بحملة لفك الشدة الخشبية لسقف بالدور الأرضى بقرية واحد بنجر السكر وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالف،  وتم إزالة اسوار مبانى بالطوب الابيض بشارع سوميد بمنطقة الكينج بحرى الكافوري.

 

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد ، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

 

وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

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