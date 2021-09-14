نعيمة القصير: مصر من أوائل الدول السباقة فى التعامل مع جائحة كورونا

قالت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة التى تعاونت على التعامل مع جائحة كورونا على المستوى الاقليمى والدولى، منوهة إلى أن مصر كانت سباقة بزيارات لوزيرة الصحة إلى دول كثيرة من أجل التعاون أمام تلك الجائحة بتوجيه من الرئيس السيسى.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر خلال فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر 2021، أننا نثمن حماية الصحة والأمن الصحى والقومى والدولى والاقليمي والجهود الاستثنائية للحكومة المصرية للاستعداد والوقوف أمام الجائحة كمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الى أن جمهورية مصر العربية حققت التواصل الاستراتيجى والاستفادة المثلي من الموارد من المنظور الصحيح فى جميع السياسات، والمبنى على الادلة والبراهين والابتكار.

وتابعت أن الاستثمار فى الصحة ليس فقط تمويل مستفشيات والعلاج، ولكن الاستثمار فى الصحة عبارة عن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر، والأهم هى الوقاية وتعزيز الصحة، ومنها صحة المرأة وذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.