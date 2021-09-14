عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعيمة القصير: مصر من أوائل الدول السباقة فى التعامل مع جائحة كورونا

نعيمة القصير
نعيمة القصير

قالت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة التى تعاونت على التعامل مع جائحة كورونا على المستوى الاقليمى والدولى، منوهة إلى أن مصر كانت سباقة بزيارات لوزيرة الصحة إلى دول كثيرة من أجل التعاون أمام تلك الجائحة بتوجيه من الرئيس السيسى.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر خلال فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر 2021، أننا نثمن حماية الصحة والأمن الصحى والقومى والدولى والاقليمي والجهود الاستثنائية للحكومة المصرية للاستعداد والوقوف أمام الجائحة كمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت الى أن جمهورية مصر العربية حققت التواصل الاستراتيجى والاستفادة المثلي من الموارد من المنظور الصحيح فى جميع السياسات، والمبنى على الادلة والبراهين والابتكار.

وتابعت أن الاستثمار فى الصحة ليس فقط تمويل مستفشيات والعلاج، ولكن الاستثمار فى الصحة عبارة عن مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر، والأهم هى الوقاية وتعزيز الصحة، ومنها صحة المرأة وذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.

نعيمة القصير الأمم المتحدة جائحة كورونا الرئيس السيسي الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

تشتري رضا المعوج.. عبدالغني يهاجم مجلس إدارة الزمالك عقب التعاقد مع النقاز

"التنمية حق للجميع..مصر المسيرة والمسار".. الأمم المتحدة تعرض فيديوجراف عن قطاع البيئة

الرئيس السيسي : مصر حاربت في مجال التنمية بالتزامن مع مقاومة الإرهاب

أديت مناسك العمرة وراء مُعلم بـ زووم .. فهل تقبل؟

السيسي : شهادة الأمم المتحدة عن التنمية في مصر لكل المصريين .. والشعب المصري هو البطل الحقيقي

أحد ممثلي الأمم المتحدة: الحكومة تستخدم وضعا استراتيجيا متكاملا لضمان حياة كريمة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

الأعلى في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكافئ محمد صلاح بعقد تاريخي

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

رسميا.. الزمالك يعلن ضم حمدي النقاز

طلب الرحيل.. شوبير يكشف آخر تطورات انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ